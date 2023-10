Sapte echipe se vor intrece pentru a pregati cel mai bun gulas, la finalul saptamanii, la Cobor. Ingredientul vedeta este carnea de Sura de stepa, o rasa de vita semisalbatica, a carei carne este apreciata in lumea bucatariei fine, datorita aromei unice data de consumul de plante si mirodenii de pe pasunile bogate in specii.Echipele inscrise in concurs vor pregati propria reteta si vor fi jurizate de bucatari profesionisti, dar nu numai, a precizat directorul de comunicare al Fundatiei ... citeste toata stirea