Patru soferi beti si unul care a consumat droguri. Este "recolta" politistilor brasoveni, in urma raziilor care au avut loc in cursul noptii de luni, 2 octombrie. Acestea au vizat tocmai depistarea soferilor care urca bauti la volan sau dupa ce au consumat diverse substante. Activitatile au debutat imediat dupa miezul noptii si s-au desfasurat in mai multe intervale orare. Au fost oprite 60 de autovehicule, iar intr-o prima faza, oamenii legii i-au depistat si sanctionat pe cei patru soferi ... citeste toata stirea