Inundatie in bloc: 4 milioane de lei, cea mai mare despagubire

Peste 4 milioane de lei (820.000 de euro) a reprezentat cea mai mare despagubire platita in 2021 in baza asigurarilor de locuinte, pentru o avarie produsa la conductele de apa, care a afectat mai multe locuinte, informeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), intr-un comunicat de presa transmis Agerpres. Conform organizatiei, in medie, anul trecut, unul din doua dosare de dauna la locuinte a avut drept cauza avarii la instalatiile de apa. Astfel, pe ... citeste toata stirea