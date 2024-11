Inundatiile din Spania iau amploare: COD ROSU pentru Barcelona. Un oras din Catalonia este deja sub ape

Un cod rosu de "pericol extrem" i-a avertizat luni pe locuitorii din Barcelona ca urmeaza sa ploua si mai mult, in timp ce orasul Tarragona din Catalonia este deja sub ape, Spania fiind afectata de inundatii catastrofale care au facut deja peste 200 de morti in regiunea Valencia.Cel putin 217 persoane au murit dupa ce ploile abundente din estul Spaniei au provocat inundatii rapide saptamana ... citește toată știrea