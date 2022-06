Inutil de complicat: Ce cere Primaria pentru 2.500 de lei

Proprietarii ale caror locuinte au fost afectate de incendiul din 20 mai 2022, de pe strada 13 Decembrie nr. 131 din Brasov vor trebui sa pregateasca un dosar consistent pentru a primi ajutorul financiar de urgenta de 2.500 de lei, pe care municipalitatea brasoveana are in plan sa il acorde. Proiectul de hotarare de Consiliu Local privind acordarea sumei amintite va fi supus aprobarii alesilor locali in sedinta de plen de azi, 29 iunie, iar in documentatia aferenta actului normativ sunt incluse ... citeste toata stirea