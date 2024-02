Invata franceza cu soldatii din Franta

De trei luni de zile, orele de limba franceza de la Colegiul National "Doamna Stanca" Fagaras se desfasoara in prezenta nativilor francezi. Militari din Franta, aflati in misiune la Cincu, au incheiat un parteneriat cu colegiul fagarasean, cu scopul perfectionarii limbii franceze a elevilor de liceu."Am avut sansa de a colabora cu militarii francezi in cadrul unui parteneriat cultural si educativ. Misiunea principala a militarilor francezi a fost aceea de a-i asista pe elevii nostri la orele ... citește toată știrea