Incepand cu anul scolar viitor, 2023-2024, la Victoria va functiona invatamantul dual. La Colegiul Tehnic ,,Dr. Alexandru Barbat" vor exista 20 de locuri pentru calificarea in doua meserii, respectiv mecanic instalatii si utilaje in industrie, 10 locuri, si electromecanic instalatii si utilaje in industrie, 10 locuri. Se implica in acest proiect de invatamant dual firmele care iti desfasoara activitatea pe raza orasului Victoria: Purolite/Ecolab, Agroservice, Sobis Solutions si Pollux. Pe ... citeste toata stirea