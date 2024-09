Invatati sa stea corect in banca, de la gradinita pana la liceu

Cum sa stea corect in banca si ce exercitii le sunt necesare pentru a nu avea probleme cu spatele. Inclusiv cum sa doarma in pozitia corecta, astfel incat sa nu le fie afectata coloana vertebrala pe termen lung. Sunt doar cateva lucruri pe care le vor afla copiii din Brasov incepand de la gradinita pana la liceu, in cadrul primului modul pilot de educatie preventiva posturala din Romania, care are doua componente - una pentru prescolari si copii de clase primare si gimnaziu si o alta parte ... citește toată știrea