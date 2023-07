Un judet intreg este in alerta din cauza serpilor. Este invazie, spun autoritatile din Mehedinti, iar reptilele au ajuns si in orase, pe strazi sau in scarile blocurilor. Jandarmii sunt chemati la tot mai multe interventii de acest fel, iar pana acum au intervenit si pentru prinderea a doua vipere.Specialistii recomanda ca oamenii sa fie precauti si sa ceara ajutor. Mai mult, spitalele sunt pregatite cu ... citeste toata stirea