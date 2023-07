Politistii din cadrul Politiei Municipiului Codlea au intocmit un dosar penal dupa ce au oprit in trafic un moped, pentru care au constatat ca avea numar fals de inregistrare, iar conducatorul nu poseda permis de conducere.Astfel, luni, in jurul orei 10.40, in cadrul unei actiuni desfasurate de politisti, a fost oprit un moped care circula pe strada Noua, din localitatea Codlea.In timpul controlului, conducatorul mopedului nu a putut prezenta permisul de conducere, fapt pentru care ... citeste toata stirea