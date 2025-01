Investitie consistenta la Teatrul Sica Alexandrescu din Brasov

Teatrul Sica Alexandrescu din Brasov va intra in reparatii. Deocamdata proiectul este in etapa documentatiilor si aprobarilor. Astfel, in sedinta de plen de joi, 30 ianuarie, consilierii locali brasoveni sunt asteptati sa aprobe valoarea proiectului: 44.975.556 de lei, cu tot cu TVA.Conform proiectului hotararii de Consiliu Local, la Teatrul Sica Alexandrescu sunt necesare lucrari ample pentru aducerea cladirii la conditiile de performanta la foc aferente unei constructii cu destinatie ... citește toată știrea