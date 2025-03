Investitie cu "anomalii", la Recea

Noul primar al comunei Recea, PSD-istul Ioan Cristian Bargaoanu, a mostenit si unele probleme de la predecesorul sau, liberalul Gheorghe Lazea. Mai exact, noul edil al comunei a declarat ca are de rezolvat un proiect cu mici probleme ce a vizat reteaua de apa. "Este un proiect realizat de societatea Apa Canal Sibiu. Proiectul are, insa, anomalii. Sunt cateva proprietati la care nu sunt prinse bransamente. Am cerut reprezentantilor societatii Apa Canal sa suplimenteze bransamentele, intr-un ... citește toată știrea