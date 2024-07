Investitie de aproximativ 3 milioane de euro, intr-o centrala solara la Sacele

Construirea centralelor fotovoltaice a devenit in ultimii ani o moda in Romania. Astfel de unitati de productie a energiei electrice sunt realizate atat de autoritatile locale, in principal cu bani europeni, cat si de investitori privati.O centrala fotovoltaica va fi construita si la Sacele, de catre un investitor privat. Anuntul referitor la aceasta ... citește toată știrea