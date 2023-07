Primarul comunei Harman, Onoriu Velican, si-a prezentat luni, 3 iulie, un scurt bilant dupa primii trei ani de mandat. Au fost trei ani in care au fost pregatite multe proiecte, sustine edilul. "Unele sunt in derulare, altele, in etapa licitatiilor, iar aptele in etapa de evaluare pentru a primi finantare", a declarat Velican.Printre altele, el a mentionat ca in perioada de cand este primar au fost inlocuite vechile lampi de iluminat cu unele moderne, cu tehnologie LED, cu finantare de la ... citeste toata stirea