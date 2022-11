Investitii de 13 milioane de lei la Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie Brasov. Unitatea are o policlinica moderna

Spitalul Clinic de Obstetrica Ginecologie "Dr. I.A. Sbarcea" Brasov isi extinde infrastructura imobiliara cu inca o cladire care a fost renovata si modernizata in acest an, ale carei spatii gazduiesc acum cabinetele medicale din Ambulator si birourile administrative. Este vorba despre fosta cladire Gine-Medica, un imobil cu trei niveluri care a fost reabilitat, modernizat si eficientizat energetic in urma unui amplu proiect investitional demarat si implementat de Consiliul Judetean Brasov cu ... citeste toata stirea