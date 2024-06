Investitii in curs de 32 milioane de lei la Aeroportul Brasov

La aproape un an de la inaugurarea Aeroportului International Brasov-Ghimbav, Consiliul Judetean Brasov continua investitiile in dezvoltarea infrastructurii aeroportuare, cu finantare din bugetul judetului. Astfel, conform anuntului presedintelui Consiliului Judetean Brasov, Serban Todorica, cel mai important obiectiv pentru care in acest an administratia publica judeteana va desfasura procedurile de achizitie il reprezinta "Executie cladiri si infrastructura anexe la Aeroportul International ... citește toată știrea