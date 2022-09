Investitii record in infrastructura scolara, la Sacele

In prag de an scolar, Primaria Sacele a anuntat ca, in vara acestui an, in oras s-au realizat lucrari ample la unitatile de invatamant. Mai exact, potrivit declaratiei primarului municipiului Saclele, Virgil Popa, "anul acesta, pe langa proiectele *Primul Ghiozdan"* si *Premierea elevilor*, am continuat programul multianual de reparatii si investitii in scolile sacelene, alocand in acest an suma record de 2.350.000 lei, suma cu 1.000.000 lei mai mare decat in anul 2021. Aceasta este cea mai ... citeste toata stirea