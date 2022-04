Invierea Mica din Piata Sfatului. Motivul pentru care Evanghelia se citeste acolo in nu mai putin de 8 limbi

La Invierea Mica din Piata Sfatului s-au strans mii de brasoveni care au ascultat Evanghelia in romana si alte sapte limbi. Brasovenii au luat, si in acest an, Lumina Sfanta adusa de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. O delegatie speciala a adus Lumina sambata seara, cu escala la Bucuresti. "Cu ajutorul Patriarhiei Romane, cu binecuvantarea Preafericitului Parinte Patriarh Daniel, Patriarhul Romaniei, a fost adusa Sfanta Lumina de la Ierusalim. Asa cum s-a intamplat si in ceilalti ani, ... citeste toata stirea