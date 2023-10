Opera Brasov va asteapta in acest sfarsit de saptamana la cel mai celebru musical, "My Fair Lady" de Frederick Loewe. Pentru spectacolul de sambata, 14 octombrie, ora 18:30, biletele s-au epuizat, insa brasovenii sunt asteptati si la repetitia generala de vineri, 13 octombrie, de la ora 11:00, tot in sala Operei Brasov. Premiera de pe Broadway a avut loc acum 67 ani, uimind criticii si publicul deopotriva. Celebritatea musicalului a impanzit mapamondul odata cu filmul american creat de ... citeste toata stirea