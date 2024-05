Invitatie pe Promenada Sissi, la Rasnov. Maial si concursul "Zup"-ului, ciorba speciala a locului

Maialul Rasnovean si Festivalul Zup-ului vor avea loc weekendul acesta (24 - 26 mai) la Rasnov, in Promenada Sissi. Cele doua evenimente se organizeaza in acest an impreuna, deoarece in iunie, cand trebuia sa aiba loc Festivalul ZUP-ului, la Rasnov se desfasoara un alt eveniment de anvergura, Big Little Festival.Distractia va incepe azi, 24 mai, de la ora 16.00, cu muzica de promenada.Sambata, 25 mai, programul va incepe de la ora 11.00, cu muzica de promenada, iar de la 16.45 incep ... citește toată știrea