"Invizibili noaptea": O problema a Uber/Bolt rezolvata de la Brasov

In mai multe tari din lume, unde serviciile de ride-sharing au deja traditie, masinile acestora pot fi recunoscute in trafic si dupa "turela", asemanatoare celor pe care le au taximetrele. Luci, care de o buna perioada de timp este sofer de ride-sharing la Uber in Brasov, a decis sa fie pionier la acest capitol in Romania. Astfel, si-a montat o caseta luminoasa pe masina inscriptionata cu serviciul de ride-sharing. A facut acest lucru, in primul ... citește toată știrea