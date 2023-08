Ioan Barcutean din Felmer a sustinut si activat in Rezistenta anticomunista, facind parte din Grupul coordonat de invataorul Ion Pridon din Parau. Prigoana comunisa incepua in timpul bacalaureatului din iunie 1948 in rindul elevilor de la Liceul ,,Radu Negru" din Fagaras l-a determinat sa se ascunda in padurile din jurul satului unde si-a construit un bordei sub pamint. Dupa aproape 3 ani de prigoana s-a predat securitatii si a fost incarcerat in inchisorile si lagarele comuniste. L-am vizitat ... citeste toata stirea