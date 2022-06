Ioan Neculaie vrea sa scape basma curata. Are decizie de extradare din Grecia si condamnare in Romania

Condamnat in Romania la doi ani si doua luni de inchisoare, Ioan Neculaie a fugit in Grecia, insa autoritatile din aceasta tara au decis ca el va fi extradat. Intre timp, avocatii lui Neculaie au facut recurs in casatie si incearca sa-l scape pe milionar de inchisoare Condamnat in 21 ianuarie 2022 la doi ani si doua luni de inchisoare cu executare, milionarul brasovean Ioan Neculaie a fost prins intr-un cartier rezidential de lux din Salonic, unde se ascundea de autoritatile romane. Condamnarea ... citeste toata stirea