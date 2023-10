Proprietarii sau detinatorii de terenuri sunt obligati sa faca lucrari de distrugere a ambroziei, in perioada cuprinsa intre rasarirea acestei plante si aparitia primelor inflorescente, respectiv cel tarziu pana la data de 30 iunie a fiecarui an sau in termen de 15 zile de la primirea unui avertisment din partea autoritatilor publice locale. Legea a fost promultata, astazi, de catre presedintele Klaus Iohannis.Conform legislatiei, la cererea proprietarului sau detinatorului terenului, ... citeste toata stirea