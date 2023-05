Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost rugat sa comenteze anuntul privind declansarea grevei generale in Educatie.Acesta spune ca solicitarile profesorilor privind majorarea salariilor sunt indreptatite si a cerut Ministerului Muncii sa grabeasca actualizarea Legii Salarizarii, in asa fel incat problemele din invatamant sa fie rezolvate cat mai curand."Dascalii trebuie platiti la adevarata lor valoare. In Legile Educatiei, chestiunile salariale nu apar... grila de salarizare trebuie ... citeste toata stirea