Presedintele Klaus Iohannis i-a transmis, joi, o scrisoare omologului sau Volodomir Zelenski, cu prilejul aniversarii Zilei Independentei Ucrainei, in care i-a spus ca Romania va fi in continuare "alaturi de tara dumneavoastra atat timp cat va fi nevoie, pana la victoria impotriva agresiunii, eliberarea intregului teritoriu al Ucrainei". De asemenea, cu ocazia Zilei Independentei Ucrainei, Palatul Cotroceni va fi iluminat joi seara in culorile drapelului