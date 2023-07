Ion Gavrila Ogoranu vorbea despre episcopul Ioan Suciu ca despre un sfant. Auzise despre el pe cand era membru in Fratiile de Cruce , iar mai apoi ii ascultase predicile cand era student la Cluj. Cand prigoana comunista a inceput, iar el a format, in 1948, grupul de luptatori din Muntii Fagarasului purtau cu ei cartile scrise de episcopul Ioan Suciu, fiindu-le carti de capatai. ,,Eroism", ,,Mama" , ,,Tinerete" au fost gasite asupra lor cand au fost prinsi prin tradare de Securitate. In ... citeste toata stirea