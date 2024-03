Ion Iliescu: Regret anumite episoade din primii ani de dupa Revolutie. Era inevitabil / VIDEO

Ion Iliescu a vorbit despre intr-un interviu publicat in ziua in care a implinit 94 de ani, despre "democratie sanatoasa" si despre primii ani de dupa Revolutie.Ion Iliescu sustine ca, privind retrospectiv, regreta unele episoade din primii ani de dupa Revolutie, dar considera ca "ce s-a intamplat era inevitabil, iar ce nu s-a intamplat era imposibil". Fostul presedinte mai spune, in primul interviu acordat dupa multi ani, ca Romania "e inca o tara a postdecembrismului, a postcomunismului" si ... citește toată știrea