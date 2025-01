Ion Iliescu si Petre Roman, inculpati in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990

UPDATE: Parchetul General a anuntat, miercuri, ca procurorul de caz a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Ion Iliescu si Petru Roman, in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990."In luna iunie 1990, persoane cu functie de decizie in statul roman la acel moment au lansat o politica de represiune impotriva populatiei civile din capitala, in urma careia au fost ucise 4 persoane, au fost violate 2 persoane, s-a vatamat integritatea fizica si/sau psihica a peste 1300 de ... citește toată știrea