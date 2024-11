Ionel Arsene n-a avut castig de cauza in incercarea de a-si anula condamnarea, la Tribunalul Brasov

Fostul presedinte al Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene, nu i-a convins pe judecatori ca ar fi necesara revizuirea dosarului in care a fost condamnat la inchisoare cu executare. Dupa trei amanari, instanta s-a pronuntat pe 15 noiembrie si a respins cererea ca inadmisibila."In baza art. 459 alin 5 rap. la art. 453 C. proc. pen., respinge ca inadmisibila cererea de revizuire formulata de revizuentul Arsene Ionel. In baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen., obliga revizuentul la plata ... citește toată știrea