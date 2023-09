Necalificarea Brasovului la titlul de Capitala verde europeana este o lectie ca "nu mai poti pacali spunand pe Instagram ca esti verde" atunci cand inca mai ai probleme in ce priveste mediul, iar semnarea unor pacturi in care iti asumi tinte ambitioase nu este suficienta fara actiune", sustine secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ionut Sorin Banciu, care a participat, marti, la Forumul Oraselor Verzi de la Brasov.In contextul aderarii Brasovului la Pactul Aliantei ... citeste toata stirea