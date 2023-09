Evenimentul de lansare a apelului de proiecte pentru dezvoltarea de paduri urbane in orasele din Romania a avut loc miercuri, 27 septembrie a.c. Aceasta initiativa are potentialul de a aduce schimbari transformative si durabile in calitatea vietii urbane, prin construirea de spatii verzi reziliente si sustenabile, reprezentand un pas crucial in combaterea problemei grave a poluarii urbane si pentru imbunatatirea calitatii aerului. Aceasta initiativa, finantata prin Planul National de Redresare ... citeste toata stirea