Ionut Fulea, cap de afis la Festivalul ,,La noi la Victoria veniti!"

Festivalul ,,La noi la Victoria veniti" are loc la finalul lunii iulie. Ionut Fulea este cap de afis.In continuarea Zilelor Orasului Victoria, care se desfasoara in primele doua zile din ultimul weekend al lunii iulie, la Victoria va avea loc duminica, 28 iulie 2024, o noua editie a Festivalului ,,La noi la Victoria veniti".Festivalul "La noi la Victoria veniti!", ajuns la cea de-a saptea editie, va avea loc in data 28 iulie 2024 incepand cu ora 18:00 la Stadion."Tema festivalului anul ... citește toată știrea