Ionut Zabava si Andrei Toderas - start in Campionatul National de Raliuri, editia 2022

Dupa o pauza competitionala suficient de lunga cat sa le justifice nerabdarea, dupa o munca temeinica cat sa le motiveze sperantele si dupa o prezenta consistenta in etapele de anul trecut cat sa le dea incredere, cei doi brasoveni sunt pregatiti de start in noua editie a C.N.R., la Raliul Maramuresului.Cu un material de concurs nou (Renault Clio Rally 5) cei doi vor concura in 2022 la Clasa RC5, in cadrul careia spera sa obtina cat mai multe puncte, astfel incat, finalul anului sa ii ... citeste toata stirea