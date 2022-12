IPJ Brasov: 250 de forte de ordine in teren si peste 100 de autospeciale, pentru un Craciun in siguranta

Aproximativ 250 de politistii brasoveni si peste 110 autospeciale sunt la datorie pentru un Craciun linistit si an siguranta, transmite IPJ Brasov.Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov (IPJ) vor fi la datorie pentru ca intreaga comunitate sa se bucure de sarbatori linistite si in siguranta.In perioada 23 - 27 decembrie 2022, politistiI brasoveni vor fi angrenati in actiuni menite sa creasca gradul de siguranta a cetateanului, pentru prevenirea si descurajarea ... citeste toata stirea