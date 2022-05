IPJ Brasov a marcat Ziua Internationala a Copilului Disparut si Exploatat Sexual

26 mai este Ziua Internationala a Copilului Disparut si Exploatat Sexual. Din pacate, multi copii sunt victime ale infractiunilor, iar traficul de persoane si exploatarea sexuala sunt unele din cele mai intalnite infractiuni cu minori ca victime. In ultimul an, politistii au primit peste 7.500 de sesizari privind disparitiile de copii."In perioada 30.04.2021 - 20.04.2022, la nivelul Politiei Romane, au fost inregistrate 7.577 de sesizari privind disparitiile de copii, in aceste cauze fiind ... citeste toata stirea