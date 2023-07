Hotii care fura din buzunare actioneaza tot timpul anului, profitand de orice ocazie care se iveste pentru a "actiona". Deseori, acestia opereaza in grupuri si folosesc diverse tehnici pentru a savarsi furtul. Sa acordati atentie la ce se intampla in jurul dvs. este primul lucru in prevenirea unui furt din buzunare, mai cu seama ca neglijenta se afla printre cauzele care favorizeaza savarsirea unei astfel de fapte.Pentru a evita sa deveniti victimele unui hot din buzunare, Politia Brasov ... citeste toata stirea