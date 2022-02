IPJ Brasov cauta in randul copiilor cel mai bun mesaj anti-bullying

Biroul Siguranta Scolara va organiza, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Brasov, un proiect pentru reducerea violentei fizice si psihologice in unitatile de invatamant preuniversitar. Acesta demareaza cu ocazia Ziua Internationale pentru Nonviolenta in Scoala, marcata la 30 ianuarie. Proiectul isi propune sa-i ajute pe elevi sa constientizeze implicatiile legale ale propriului comportament si sa afle care sunt instrumentele non-violente de solutionare a conflictelor."Proiectul ... citeste toata stirea