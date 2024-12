IPJ Brasov: Ce le-ar spune copiilor, pentru o vacanta in siguranta

Vacanta de iarna bate la usa, iar toti parintii isi doresc sa isi stie atat copiii, cat si casa si bunurile in siguranta, in perioada in care cei mici sunt mai multa vreme singuri acasa. Vineri, 20 decembrie, este ultima zi de scoala, iar, chiar daca si parintii vor avea mai multe zile libere de sarbatori, de saptamana viitoare urmeaza o perioada in care copiii petrec mai mult timp nesupravegheati. Pentru siguranta tuturor, politistii brasoveni le transmit copiilor mai multe recomandari."Cand ... citește toată știrea