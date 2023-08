Tot mai multi romani primesc citatii care par sa vina din partea Politiei Romane. In scrisorile electronice se precizeaza ca pe numele adresantului s-au deschis proceduri judiciare de catre Politia Romana, cum ar fi emiterea unui mandat de arestare. Sfatul politistilor este sa nu le deschideti si in nici un caz sa nu transmiteti date personale pe caile comunicate in casuta electronica. Sunt mesaje spam, expediate de persoane certate cu legea, dupa cum atrag atentia chiar politistii."Citatiile ... citeste toata stirea