IPJ Brasov: fiti ca el

Un politist de la Sacele este dat exemplu de IPJ Brasov pentru spiritul de observatie si initiativa, care au dus la evitarea unei tragedii la Sacele, miercuri, 26 iunie, in jurul orelor 17.00. La o benzinarie de pe strada George Moroianu, de la una dintre pompele de alimentare s-a scurs benzina pe asflat, pe o raza de aproximativ 30 de metri in jurul statiei peco.Aflat in patrulare, politistul a observat situatia periculoasa si a actionat in consecinta, pentru eliminarea riscurilor: a evacuat ... citește toată știrea