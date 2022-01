IPJ Brasov: Primariile cu probleme in programul de gestionare a cainilor fara stapan, notificate sa ia masuri in 90 de zile

Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Biroul pentru Protectia Animalelor, in colaborare cu reprezentanti ai Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Brasov, au organizat si desfasurat, in perioada 28 decembrie 2021-20 ianuarie 2022, o actiune ce a constat in verificarea unitatilor administrativ teritoriale din judetul Brasov privind gestionarea cainilor fara stapan.8 politisti din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Brasov au ... citeste toata stirea