IPJ Brasov si "mica infractiune": de la imbranceli si jigniri, pana la intimidari fizice si verbale

In perioada 14 - 18 martie, politistii brasoveni au fost prezenti in patru scoli din municipiul Brasov, unde le-au explicat elevilor ce inseamna sa dea dovada de un comportament civic, moral si responsabil, in spiritul legilor tarii si al normelor de convietuire sociala.Politistii au stat de vorba cu 1.361 de elevi si 58 de cadre didactice de la Scoala Gimnaziala nr. 1, Scoala Gimnaziala nr. 9 Nicolae Orghidan, Scoala Gimnaziala nr. 25, Scoala Gimnaziala nr. 4 si Liceul de Arte Plastice "Hans ... citeste toata stirea