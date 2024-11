IPJ Covasna: 14 persoane au murit, iar alte 55 au fost ranite in accidente rutiere in acest an pe drumurile din judet

Politistii rutieri au organizat, joi, o ampla actiune pentru a reaminti fiecarui participant la trafic importanta respectarii regulilor de circulatie.La nivelul judetului, in primele 10 luni ale acestui an s-au inregistrat 39 de accidente grave de circulatie, in urma carora 14 persoane au decedat, iar alte 55 au fost ranite.De asemenea, la nivelul judetului Covasna, nerespectarea normelor legale de catre conducatorii de biciclete si trotinete se mentine constant intre cauzele generatoare de ... citește toată știrea