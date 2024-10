IPJ Covasna: Aproape 50 de soferi au ramas fara permis intr-o saptamana

In perioada 7-13 octombrie 2024, politistii rutieri din judetul Covasna au desfasurat actiuni in cadrul operatiunii internationale ROADPOL "Focus on the road", initiata de organizatia politiilor europene. Scopul principal al acestei campanii a fost cresterea sigurantei rutiere, prin combaterea comportamentelor care distrag atentia conducatorilor auto, sub diverse forme.Distragerea atentiei la volan, alaturi de viteza excesiva, se numara printre principalele cauze ale accidentelor rutiere. ... citește toată știrea