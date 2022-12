IPS Laurentiu, mitropolitul Ardealului indeamna la milostenie

Inaltpreasfintitul Parinte Laurentiu Streza a transmis un mesaj in preajma sarbatorii Sfantului Ierarh Nicolae, prin care indeamna credinciosii din Mitropolia Ardealului sa contribuie la colecta realizata de Eparhie in toate bisericile, in aceasta perioada."In Arhiepiscopia noastra s-a statornicit de multi ani o frumoasa traditie a realizarii, cu prilejul sarbatorii Sfantului Nicolae, a unei Colecte generale, pe intreaga eparhie, pentru constituirea Fondului Filantropic Eparhial. Scopul ... citeste toata stirea