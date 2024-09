IPS Teodosie si inteligenta artificiala: il face pe om aproape nelucrator si il substituie pe Dumnezeu, in mintea unora

Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a fost intrebat de un ascultator intr-o emisiune de la Radio Dobrogea, ce parere are despre inteligenta artificiala, "care pe de o parte pare sa faciliteze anumite lucruri, dar pe de alta parte substituie omul si in unele cazuri chiar pe Dumnezeu, in mintea unora"."Da, sigur, inteligenta artificiala este, asa cum ii spune numele, fara legatura cu realitatea De aceea, substituindu-se ratiunii omului il aduce pe om aproape nelucrator. Si aceasta nu e bine. ... citește toată știrea