IPS Teodosie, trimis in judecata pentru infractiuni de coruptie! Ar fi promis 160.000 de lei unui om de afaceri

Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a fost trimis in judecata de procurorii DNA Constanta pentru infractiuni de coruptie.Pe portalul Curtii de Apel Constanta a fost inregistrat, in data de 7 mai, un dosar in care IPS Teodosie are calitatea de inculpat pentru infractiuni de coruptie. Alaturi de Arhiepiscopul Tomisului a fost trimis in judecata si Ilie Petre, consilier in cadrul Arhiepiscopiei.Deocamdata, nu a fost stabilit niciun termen de judecata, potrivit presei. ... citește toată știrea