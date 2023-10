Ministrul iranian de externe Hossein Amir-Abdollahian a declarat ca in cazul in care Israelul va porni invazia terestra in Fasia Gaza, atunci este foarte probabil ca Iranul sa se implice, iar asta ar conduce la un razboi regional."Daca masurile care vizeaza oprirea imediata a atacurilor israeliene care ucid copii in Fasia ... citeste toata stirea