Indicele IRCC (Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor) s-a majorat de la 1% la 6% in decurs de 2 ani, dar preturile apartamentelor nu au suferit corectii importante, arata o analiza a portalului Conso.ro, care explica acest fenomen si prin cresterea veniturilor debitorilor in ultimii ani.Pretul apartamentelor este putin mai mare decat dublu acum fata de 2014, cand piata imobiliara atinsese un minim, dar veniturile au crescut la randul lor de aproape 3 ori in ultimii 9 ani si ... citeste toata stirea